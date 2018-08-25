В «Единой России» порадовались 2 тоннам кокаина со своим логотипом

В партии посчитали это узнаваемым брендом.

Замсекретаря генсовета «Единой России» Евгений Ревенко на своей странице в фейсбуке прокомментировал обнаружение огромной партии кокаина в Бельгии с изображением логотипа партии.

- Вот она, слава! Теперь и латиноамериканские наркобароны прослышали о существовании партии «Единая Россия» и даже решили использовать часть нашего логотипа для маскировки очередной партии кокаина на этот раз из Бразилии в Бельгию, - написал представитель «ЕР».

При этом господин Ревенко начал шутить, что наркомафии «просто понравился триколор с медведем», а самому партийцу было сегодня «над чем посмеяться». Тогда же в ответ автору поста написали в комментариях, что в подобных ситуациях надо «не смеяться, а плакать».

Напомним, в Бельгии полицейские перехватили рекордную для порта Гент партию наркотиков – около 2 тонн кокаина, стоимость которого оценили в 100 млн евро. При этом на одной из плиток запрещённого вещества красовался логотип «Единой России».