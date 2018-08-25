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Константин Большаков
25 Августа, 2018 14:40

Мэрия Москвы приняла заявку Навального на митинг против пенсионной реформы

Митинг с участием Алексея Навального.
Источник: Regnum.ru
#Навальный

#митинг

#пенсия
Москва, 25 Августа - DIXINEWS.

На акцию придут десятки тысяч человек.

Руководитель департамента региональной безопасности города Москвы Владимир Черников заявил, что в столичной мэрии решили принять заявку сторонников оппозиционера Алексея Навального на проведение митинга против пенсионной реформы.

При этом ранее московские власти отказывались её рассматривать, указывая, что уведомление о митинге по закону подаётся не ранее 15 и не позднее 10 дней до его проведения. Оппозиция же намеревается провести акцию 9 сентября.

Черников отметил, что заявку рассматривала целая коллегия и в итоге решила принять её.

Напомним, в ФБК Навального заявляли, что число участников митинга составит до 30 тысяч человек. Законопроект с предложением повысить пенсионный возраст разработали в правительстве РФ.

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