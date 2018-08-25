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Константин Большаков
25 Августа, 2018 12:35
В МИД РФ предостерегли США от обстрела Сирии
МИД РФ.
Источник: Life.ru
Москва, 25 Августа - DIXINEWS.
Такие шаги были бы опрометчивыми, полагают в Москве.
Замминистра иностранных дел РФ Сергей Рябков предостерёг США и их западных союзников от новых ракетных обстрелов территории Сирийской арабской республики. Ранее в Вашингтоне заявили о готовности нанести новый удар, если в Сирии будет вновь применено химическое оружие.
По словам Рябкова, несмотря на ультиматумы со стороны Америки, Российская Федерация не теряет «решимости продолжать линию на полную ликвидацию террористических очагов в Сирии», цитируют его РИА «Новости».
Представитель МИД РФ уверен, что западные страны не заинтересованы в восстановлении нормальной жизни в САР, а лишь «раскачивают» Сирию.
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