США заявили о новом ракетном ударе по Сирии

И предупредили об этом российскую сторону.

Американские военные готовы нанести новые ракетные удары по Сирии, если войска правительства законного президента Башара Асада применят при борьбе с террористами химического оружие.

Такое заявление во время встречи в Женеве сделал главе Совета безопасности России Николаю Патрушеву советник президента США Джон Болтон, пишет Bloomberg.

При этом ранее в интервью «Интерфаксу» официальный представитель Министерства обороны РФ Игорь Конашенков заявил, что боевики готовят в Идлибе провокацию с применением химоружия, и в этом участвуют британские спецслужбы.

Напомним, ранее США и союзники наносили удар по Сирии в апреле 2018 года.