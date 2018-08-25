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Константин Большаков
25 Августа, 2018 09:55
США заявили о новом ракетном ударе по Сирии
Сирия.
Источник: Rusdialog.ru
Вашингтон, 25 Августа - DIXINEWS.
И предупредили об этом российскую сторону.
Американские военные готовы нанести новые ракетные удары по Сирии, если войска правительства законного президента Башара Асада применят при борьбе с террористами химического оружие.
Такое заявление во время встречи в Женеве сделал главе Совета безопасности России Николаю Патрушеву советник президента США Джон Болтон, пишет Bloomberg.
При этом ранее в интервью «Интерфаксу» официальный представитель Министерства обороны РФ Игорь Конашенков заявил, что боевики готовят в Идлибе провокацию с применением химоружия, и в этом участвуют британские спецслужбы.
Напомним, ранее США и союзники наносили удар по Сирии в апреле 2018 года.
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