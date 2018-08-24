Политика

Станислав Сикорский
24 Августа, 2018 19:29

Франция предостерегает своих граждан от поездок в Тунис

МИД Франции.
Источник: ria.ru
#Тунис

#терроризм

#Франция
Тунис, 24 Августа - DIXINEWS.

Террористическая угроза у тунисско-ливийских и алжирских границ вызвала опасения в Париже. Франция предостерегла своих граждан от поездок в Тунис.

МИД Франции опубликовал карту, на которой граница между южным Тунисом и юго-восточным Алжиром обозначена как красная зона с высокой степенью риска. Эти районы всегда считались крайне неблагонадежными, так как там действуют и террористические группировки, и криминалитет, торгующий «живым» товаром – женщинами и детьми.

В последнее время страдать стали и благополучные районы Туниса: проживающий в Париже художник и фотограф тунисского происхождения Самир Тлатли был на родине избит полицейскими. Тлатли рассказал на своей странице в соцсети, что «поводом» к его задержанию стала фотография дома губернатора, на котором не было запрещающих фотосъемку знаков.

Художник пытался объяснить силовикам, что о запрете его никто не предупредил, но слушать его не стали. Еще одной абсурдной ситуацией стала история с торговым судном Ural, остановившимся в тунисском порту на ремонт: его экипаж арестовали еще в феврале по подозрению в содействии терроризму без каких-либо внятных доказательств вины. Моряков до сих пор не выпустили из страны. Непоследовательный характер тунисский властей негативно сказывается на международной поддержке его инициатив.

Полгода назад Тунис отказался от гранта НАТО, который альянс предполагал направить на разряжение обстановки в стране. Проект предполагал создание совместного командного центра в портовом городе Габес.

После июльского теракта в провинции Джендуба, унесшего жизни нескольких нацгвардейцев, руководство Туниса все-таки избирательно согласилось на присутствие натовцев, заявив, что Испания возглавит миссию альянса по содействию в борьбе с радикальными исламистами в стране. При этом начальное участие Испании в миссии ограничилось всего лишь тремя офицерами.

Такая ситуация вызвана тем, что в Тунисе не жалуют американцев и западные военные структуры, опасаясь политического вмешательства и давления, а перспективы создания базы вызывает резкое неприятие у соседнего Алжира. Поэтому такого рода «дозированная» деятельность в сфере борьбы с терроризмом оказывается у Туниса, в итоге, декларативной.

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