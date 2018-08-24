США раскрыли новые санкции против РФ

Сразу ряд направлений будет заморожен в сфере двустороннего сотрудничества.

Американские власти опубликовали очередной пакет санкций против России, которую Запад считает виновников в отравлении бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Соответствующее сообщение выставлено на сайте Федерального реестра США.

Так, Вашингтон утверждает, что санкции вступят в силу с 27 августа, так как Россия при помощи химического оружия и в нарушение международных законов атаковала своих граждан на территории иностранного государства.

Из-за этого Америка прекращает оказывать России любую помощь, кроме срочной гуманитарной помощи, продуктов питания и сельскохозяйственной продукции, а также не будет кредитовать или оказывать финансовую помощь со стороны госструктур.

Вместе с этим России запрещается приобретать любые товары оборонного назначения из списка вооружений США, за исключением необходимых в сфере сотрудничества в космической отрасли и обеспечения безопасности полётов гражданской авиации.

Напомним, Сергея и Юлию Скрипалей отравили в британского городе Солсбери в марте 2018 года. В Кремле причастность России к этому нападению отрицают, ссылаясь на отсутствие доказательств.