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Константин Большаков
24 Августа, 2018 19:02
США раскрыли новые санкции против РФ
Госдеп.
Источник: Nrt24.ru
Вашингтон, 24 Августа - DIXINEWS.
Сразу ряд направлений будет заморожен в сфере двустороннего сотрудничества.
Американские власти опубликовали очередной пакет санкций против России, которую Запад считает виновников в отравлении бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Соответствующее сообщение выставлено на сайте Федерального реестра США.
Так, Вашингтон утверждает, что санкции вступят в силу с 27 августа, так как Россия при помощи химического оружия и в нарушение международных законов атаковала своих граждан на территории иностранного государства.
Из-за этого Америка прекращает оказывать России любую помощь, кроме срочной гуманитарной помощи, продуктов питания и сельскохозяйственной продукции, а также не будет кредитовать или оказывать финансовую помощь со стороны госструктур.
Вместе с этим России запрещается приобретать любые товары оборонного назначения из списка вооружений США, за исключением необходимых в сфере сотрудничества в космической отрасли и обеспечения безопасности полётов гражданской авиации.
Напомним, Сергея и Юлию Скрипалей отравили в британского городе Солсбери в марте 2018 года. В Кремле причастность России к этому нападению отрицают, ссылаясь на отсутствие доказательств.
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