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Станислав Сикорский
24 Августа, 2018 16:51
Российский пианист победил в "Евровидении" среди юниоров
Победитель юношеского "Евровидения" Иван Бессонов.
Источник: tass.ru
За рубежом, 24 Августа - DIXINEWS.
Российскому пианисту Ивану Бессонову удалось стать победителем XIX конкурса молодых музыкантов "Евровидение".
Песенный конкурс среди юниоров проходил в Эдинбурге. Победитель избран жюри, в составе которого были шотландский композитор Джеймс Макмиллан и американский дирижёр Марин Олсоп.
Конкурс юных исполнителей классики проводят дважды в год. Инициатором выступает Европейский вещательный союз. Мероприятие объединяет 56 европейских государств и множество партнёров на всех обитаемых материках.
Иван Бессонов, родившийся в 2002 году, занимается игрой на фортепиано с шести лет. Он обладает многими наградами, включая Гран-при Международного юношеского конкурса имени Ф. Шопена, призы конкурса правительства Петербурга "Юные дарования" и московского Grand Piano Competition. Музыкант выходил в финал всероссийского конкурса "Синяя птица".
Бессонов также работает в направлении композиции. В 2015 году вышел документальный фильм Виктора Косаковского Varicella с оригинальным музыкальным сопровождением его авторства.
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