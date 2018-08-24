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Константин Большаков
24 Августа, 2018 14:35
Компании раздадут сверхдоходы добровольно
Андрей Белоусов.
Источник: Uk.wikiquote.org
Москва, 24 Августа - DIXINEWS.
Идея помощника президента всё же может быть осуществлена.
Помощник президента РФ Андрей Белоусов заявил, что власти страны не поддержали его идею об изъятии сверхдоходов у металлургических и химических компаний 500 миллиардов рублей на исполнение «майских указов». Такое заявление, как пишет «Ведомости», чиновник сделал после встречи с представителями компаний.
Однако в то же время промышленники предложили делать добровольные инвестиции в социальные проекты.
- 500 млрд – это верхняя граница, если на 200-300 млрд рублей найдём ресурсов за счёт этих компаний, будет уже хорошо, - передало издание слова Белоусова.
Речь идёт об инвестициях в первую очередь в инфраструктуру, экологию, цифровизацию и внедрение новых технологий, добавил помощник главы государства.
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