Порошенко решил разорвать связи с Российской империей

Такое заявление украинский лидер сделал в собственный национальный праздник.

Президент Украины Пётр Порошенко в День независимости страны заявил, что Киев намерен окончательно разорвать связи с Российской империей и Советским Союзом.

Как заметил Порошенко, украинцы намереваются сделать независимость своего государства «необратимой». Кроме того, по заявлению украинского лидера Киев должен разорвать связи и с российской православной церковью.

- Мы имеем твёрдые намерения разрубить последний узел, которым империя пытается нас привязать к себе, - сказал Порошенко.

Напомним, отношения между Россией и Москвой ухудшились после госпереворота в Киеве.