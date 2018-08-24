Политика

Константин Большаков
24 Августа, 2018 12:59

Порошенко решил разорвать связи с Российской империей

Пётр Порошенко.
Источник: Politeka.net
#Порошенко

#Украина

#россия
Киев, 24 Августа - DIXINEWS.

Такое заявление украинский лидер сделал в собственный национальный праздник.

Президент Украины Пётр Порошенко в День независимости страны заявил, что Киев намерен окончательно разорвать связи с Российской империей и Советским Союзом.

Как заметил Порошенко, украинцы намереваются сделать независимость своего государства «необратимой». Кроме того, по заявлению украинского лидера Киев должен разорвать связи и с российской православной церковью.

- Мы имеем твёрдые намерения разрубить последний узел, которым империя пытается нас привязать к себе, - сказал Порошенко.

Напомним, отношения между Россией и Москвой ухудшились после госпереворота в Киеве.

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