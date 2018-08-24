Меркель ответила на вопрос о вражде между ЕС и НАТО с Россией

Она находится с визитом в грузинской столице.

Канцлер Германии Ангела Меркель прилетела в Тбилиси, где встретилась со студентами Тбилисского государственного университета. В ходе общения с молодыми людьми она поведала об отношениях между Евросоюзом и НАТО с Россией.

По словам Меркель, Россия является важной страной в мире, с которой у Германии есть желание выстраивать хорошие отношения.

- Европа и Россия хорошо сотрудничают и многому учатся друг у друга, но в то же время хочу особо отметить, что ЕС и НАТО не являются врагами России, - сказала канцлер Германии.

Напомним, на прошлых выходных президент РФ Владимир Путин с рабочим визитом побывал в Берлине. Лидеры обсудили Украину, Сирию и двусторонние отношения.