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Константин Большаков
24 Августа, 2018 10:38
Меркель ответила на вопрос о вражде между ЕС и НАТО с Россией
Ангела Меркель.
Источник: Vkrizis.ru
Берлин, 24 Августа - DIXINEWS.
Она находится с визитом в грузинской столице.
Канцлер Германии Ангела Меркель прилетела в Тбилиси, где встретилась со студентами Тбилисского государственного университета. В ходе общения с молодыми людьми она поведала об отношениях между Евросоюзом и НАТО с Россией.
По словам Меркель, Россия является важной страной в мире, с которой у Германии есть желание выстраивать хорошие отношения.
- Европа и Россия хорошо сотрудничают и многому учатся друг у друга, но в то же время хочу особо отметить, что ЕС и НАТО не являются врагами России, - сказала канцлер Германии.
Напомним, на прошлых выходных президент РФ Владимир Путин с рабочим визитом побывал в Берлине. Лидеры обсудили Украину, Сирию и двусторонние отношения.
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