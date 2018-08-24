Путин лишил Бабича должности полпреда в ПФО

Теперь у чиновника новый ответственный пост.

Михаил Бабич назначен спецпредставителем России по развитию сотрудничества с Белоруссией. Соответствующий указ подписал президент РФ Владимир Путин.

- Назначить Бабича Михаила Викторовича специальным представителем президента Российской Федерации по развитию торгово-экономического сотрудничества с Республикой Белоруссия, - сказано на официальном портале правовой информации.

Вместе с этим Бабич перестал быть полпредом президента в Приволжском федеральном округе. Кроме того, посол России в Белоруссии Александр Суриков освобождён от своей должности, о его новом назначении не сообщается.