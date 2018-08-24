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Константин Большаков
24 Августа, 2018 09:53
Путин лишил Бабича должности полпреда в ПФО
Михаил Бабич.
Источник: Life.ru
Минск, 24 Августа - DIXINEWS.
Теперь у чиновника новый ответственный пост.
Михаил Бабич назначен спецпредставителем России по развитию сотрудничества с Белоруссией. Соответствующий указ подписал президент РФ Владимир Путин.
- Назначить Бабича Михаила Викторовича специальным представителем президента Российской Федерации по развитию торгово-экономического сотрудничества с Республикой Белоруссия, - сказано на официальном портале правовой информации.
Вместе с этим Бабич перестал быть полпредом президента в Приволжском федеральном округе. Кроме того, посол России в Белоруссии Александр Суриков освобождён от своей должности, о его новом назначении не сообщается.
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