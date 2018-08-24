Политика

Константин Большаков
24 Августа, 2018 09:53

Путин лишил Бабича должности полпреда в ПФО

Михаил Бабич.
Источник: Life.ru
#Путин

#бабич

#Белоруссия
Минск, 24 Августа - DIXINEWS.

Теперь у чиновника новый ответственный пост.

Михаил Бабич назначен спецпредставителем России по развитию сотрудничества с Белоруссией. Соответствующий указ подписал президент РФ Владимир Путин.

- Назначить Бабича Михаила Викторовича специальным представителем президента Российской Федерации по развитию торгово-экономического сотрудничества с Республикой Белоруссия, - сказано на официальном портале правовой информации.

Вместе с этим Бабич перестал быть полпредом президента в Приволжском федеральном округе. Кроме того, посол России в Белоруссии Александр Суриков освобождён от своей должности, о его новом назначении не сообщается.

Если вы заметили опечатку в тексте, выделите ее курсором и нажмите Ctrl + Enter
Дополнительно по тегам:
Меркель ответила на вопрос о вражде между ЕС и НАТО с Россией
Песков рассказал, на каких условиях Путин заявит об ослаблении пенсионной реформы
Помощник Путина «провалился» со своей идеей
Читайте в рубрике:
В США рассказали о начале действия новых санкций против РФ
В Раде предложили уничтожить Крымский мост с помощью "союзников"
Российские сектанты бегут в Финляндию

Второй день работы МВТФ «Армия-2018» в КВЦ «Патриот»
Президент Тайваня обвинила власти Китая в давлении
В Сирии боевики сдали около 500 единиц оружия и полтонны боеприпасов
Кокосовое масло оказалось чистым ядом для человека
ВИДЕО
Популярные новости
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Воронеже объяснили, когда появится трасса в обход Боброва
Самара, 24 Августа, 11:48.
Самара впервые примет фестиваль студентов
Уфа, 24 Августа, 11:22.
Сотни музыкантов в Уфе одновременно сыграют хиты Nirvana, ACDC и "Кино"
Пермь, 24 Августа, 10:51.
Стало известно, когда в Перми запустят отопление
Берлин, 24 Августа, 10:38.
Меркель ответила на вопрос о вражде между ЕС и НАТО с Россией
Челябинск, 24 Августа, 10:27.
Челябинск вошёл в лидеры развития IT-сферы России
Минск, 24 Августа, 09:53.
Путин лишил Бабича должности полпреда в ПФО
Омск, 24 Августа, 09:50.
Бурков объявил, когда омским учителям повысят зарплаты
Новосибирск, 24 Августа, 09:26.
В Новосибирск съедутся обманутые дольщики со всей Сибири
Москва, 24 Августа, 09:24.
В полиции рассказали о нападавшем, устроившим стрельбу в Москве
Вашингтон, 24 Августа, 09:09.
В США рассказали о начале действия новых санкций против РФ
Красноярск, 24 Августа, 08:56.
В Красноярске пояснили, зачем вводят электронные дневники в детсадах
Реклама
Политика
Экономика
Общество
Культура
Спорт
Происшествия