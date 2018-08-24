Силовые структуры

Константин Большаков
24 Августа, 2018 09:24

В полиции рассказали о нападавшем, устроившим стрельбу в Москве

Нападение в Москве.
Источник: Kaznews.kz
#стрельба

#полиция

#нападение
Москва, 24 Августа - DIXINEWS.

По предварительным данным мужчину ничего не связывает с запрещёнными группировками.

Человеком, устроившим стрельбу по полицейским в центре Москвы накануне, 23 августа, оказался 31-летний Ренат Кунашев. Он является уроженцем Кабардино-Балкарии, пишет «Интерфакс».

Как уточнили в полиции, нападение произошло на улице Сивцев Вражек недалеко от здания МИД РФ. Мужчина без причины открыл стрельбу и был тяжёло ранен ответным огнём. От полученных травм он скончался, один полицейский получил ранение в ногу.

По информации силовиков, Кунашев не был связан с экстремистскими организациями, был временно зарегистрирован в Санкт-Петербурге, где работал в одном из магазинов.

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