В полиции рассказали о нападавшем, устроившим стрельбу в Москве

По предварительным данным мужчину ничего не связывает с запрещёнными группировками.

Человеком, устроившим стрельбу по полицейским в центре Москвы накануне, 23 августа, оказался 31-летний Ренат Кунашев. Он является уроженцем Кабардино-Балкарии, пишет «Интерфакс».

Как уточнили в полиции, нападение произошло на улице Сивцев Вражек недалеко от здания МИД РФ. Мужчина без причины открыл стрельбу и был тяжёло ранен ответным огнём. От полученных травм он скончался, один полицейский получил ранение в ногу.

По информации силовиков, Кунашев не был связан с экстремистскими организациями, был временно зарегистрирован в Санкт-Петербурге, где работал в одном из магазинов.