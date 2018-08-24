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Константин Большаков
24 Августа, 2018 09:09
В США рассказали о начале действия новых санкций против РФ
Госдеп США.
Источник: Rbc.ru
Вашингтон, 24 Августа - DIXINEWS.
На этот раз ограничения связаны с так называемым делом Скрипалей.
Представитель Госдепартамента США заявил, что новые американские санкции против России вступят в силу 27 августа. Это произойдёт после того, как информация будет опубликована на сайте Федерального регистра.
Как пишут РИА «Новости», ранее санкции должны были вступить в силу 22 августа, однако уведомлении об их введении не появилось. Между тем в Госдепе подтвердили, что в тот день уведомление всё же было подписано, и оно будет опубликовано в ближайший понедельник.
Напомним, очередные санкции против нашей страны введены из-за отравления в британском городе Солсбери бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.
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