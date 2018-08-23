Техасские учёные выяснили причину массового сокращения продолжительности жизни

Группа учёных из Техасского университета в Остине провела исследование о влиянии на продолжительность человеческой жизни глобального загрязнения воздуха.

Соответствующую информацию обнародовали в пресс-релизе на портале Phus.org. Эксперты провели анализ степени загрязнения воздуха в 185 странах. Показатель определяют содержанием твёрдых частиц менее 2,5 микрометра размером.

Такие частицы способны попадать в лёгкие человека, что чревато ростом риска сердечного приступа, инсульта, респираторных и онкологических заболеваний.

Загрязнение воздуха снижает продолжительность жизни как на глобальном, так и на региональном уровнях. Потеря достигает срока в один год на человека в среднем масштабе. Показатели невозможно компенсировать разработкой эффективных лекарств против рака лёгких или груди.

Жители Индии и Китая, которые достигли 60-летней черты, могли бы увеличить свои шансы дожить до 85 лет в случае улучшения качества воздуха на 15-20 процентов.

Ежегодно из-за твёрдых частиц в воздухе гибнет около 90 тысяч граждан США и 1,1 миллиона индийцев.