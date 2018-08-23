Технологии и наука

Станислав Сикорский
23 Августа, 2018 15:40

Россия вошла в лидеры по надёжности интернета против DDoS-атак

Пользователь интернета.
Источник: yugopolis.ru
#интернет

#DDOS

#рейтинг
Москва, 23 Августа - DIXINEWS.

В 2018 году Российская Федерация получила 13-ю позицию в рейтинге по надёжности интернет-соединения в рамках государства.

Рейтинг сформировали эксперты компании Qrator Labs, составляющие такие перечни ежегодно. Они проанализировали способность к противостоянию DDoS-атакам.

Рейтинг демонстрирует, какой доли национального сегмента интернета лишится связь с миром, если произойдёт сбой в наиболее крупном операторе. В РФ таким оператором служит "Ростелеком". В случае его отключения порядка 5,7 процента автономных систем IP-адресов останутся без связи в регионе.

В рейтинге 2017 года России отвели аналогичное место. Также не изменился лидер, в качестве коего выступает Германия. Второе место занимает Британия, а третье - Бразилия.

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