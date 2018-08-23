Общество

Станислав Сикорский
23 Августа, 2018 15:19

В МВД раскрыли, какими будут новые водительские права

Досмотр автомобиля.
Источник: kommersant.ru
#документы

#права

#МВД
Москва, 23 Августа - DIXINEWS.

В МВД завершили разработку законопроекта о выпуске водительских удостоверений и регистрации транспорта с микрочипами.

Информацию об инициативе обнародовали на официальном сайте нормативно-правовых актов. Документы, согласно проекту, будут изготовлены из пластика.

Лицевую сторону документа предполагают покрыть с помощью фоновой сетки, переходящей из голубого цвета в розовый. Электронный носитель исполнят в сиреневой гамме и вместе со знаком RUS поместят в верхний левый угол.

Надпись "Родительское удостоверение" выполнят на трёх языках: русском, английском и французском. Чёрно-белую фотографию владельца поместят в левую часть документа.

В МВД обратили внимание на планы дополнительной защиты удостоверений. К примеру - сделать нижний и верхний слои лазероактивными.

Выдача новых документов не означает, что старые будут признаны недействительными.

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