В МВД раскрыли, какими будут новые водительские права

В МВД завершили разработку законопроекта о выпуске водительских удостоверений и регистрации транспорта с микрочипами.

Информацию об инициативе обнародовали на официальном сайте нормативно-правовых актов. Документы, согласно проекту, будут изготовлены из пластика.

Лицевую сторону документа предполагают покрыть с помощью фоновой сетки, переходящей из голубого цвета в розовый. Электронный носитель исполнят в сиреневой гамме и вместе со знаком RUS поместят в верхний левый угол.

Надпись "Родительское удостоверение" выполнят на трёх языках: русском, английском и французском. Чёрно-белую фотографию владельца поместят в левую часть документа.

В МВД обратили внимание на планы дополнительной защиты удостоверений. К примеру - сделать нижний и верхний слои лазероактивными.

Выдача новых документов не означает, что старые будут признаны недействительными.