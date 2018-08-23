Власть

Станислав Сикорский
23 Августа, 2018 14:59

Песков рассказал, на каких условиях Путин заявит об ослаблении пенсионной реформы

Президент Владимир Путин.
Источник: ruspravda.info
#Путин

#Песков

#пенсии
Москва, 23 Августа - DIXINEWS.

Президент России Владимир Путин в будущем может выступить с заявлением о предложениях по пенсионной реформе.

Об этом стало известно от пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова. По его словам, глава государства озвучит идеи, если посчитает нужным.

Не так давно Telegram-канал издания "Проект" сообщил о возможном заявлении президента о смягчении положений пенсионной реформы. Сослались журналисты на неназванные источники.

"Мне нечего сказать. Если президент посчитает это необходимым, он это сделает. Но пока мне нечего сказать", - подчеркнул Песков.

Стоит напомнить, законопроект, подразумевающий постепенное повышение возраста выхода граждан на пенсию, прошёл первое чтение в Госдуме. Сейчас депутаты формируют ряд поправок накануне второго чтения документа.

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