В ЦБ РФ объяснили решение не закупать валюту

В Центральном банке России приняли решение не приобретать иностранную валюту на внутреннем рынке до конца сентября 2018 года.

Об этом стало известно из сообщения ведомства. Решение вступает в силу с четверга, 23 августа.

"Данное решение принято в целях повышения предсказуемости действий денежных властей и снижения волатильности финансовых рынков. Решение о возобновлении покупки иностранной валюты в рамках выполнения механизма бюджетного правила будет приниматься с учетом фактической обстановки на финансовых рынках, которая будет наблюдаться в течение сентября 2018 года", - сообщили в ЦБ РФ.

Представительство регулятора обратило внимание на обширный инструментарий, позволяющий сохранить финансовую стабильность и ликвидировать соответствующую угрозу.

Стоит отметить, что рубль на фоне принятого решения несколько опустился относительно минимумов, зарегистрированных накануне.

Как пишет "Интерфакс", к 13:25 московского времени за один доллар предлагали 68,26 рублей, а за евро - 78,94. До этого курсы достигали 69 и 79,77 рублей соответственно.