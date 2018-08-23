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Станислав Сикорский
23 Августа, 2018 14:03
В ЦБ РФ объяснили решение не закупать валюту
ЦБ РФ.
Источник: interfax.ru
Москва, 23 Августа - DIXINEWS.
В Центральном банке России приняли решение не приобретать иностранную валюту на внутреннем рынке до конца сентября 2018 года.
Об этом стало известно из сообщения ведомства. Решение вступает в силу с четверга, 23 августа.
"Данное решение принято в целях повышения предсказуемости действий денежных властей и снижения волатильности финансовых рынков. Решение о возобновлении покупки иностранной валюты в рамках выполнения механизма бюджетного правила будет приниматься с учетом фактической обстановки на финансовых рынках, которая будет наблюдаться в течение сентября 2018 года", - сообщили в ЦБ РФ.
Представительство регулятора обратило внимание на обширный инструментарий, позволяющий сохранить финансовую стабильность и ликвидировать соответствующую угрозу.
Стоит отметить, что рубль на фоне принятого решения несколько опустился относительно минимумов, зарегистрированных накануне.
Как пишет "Интерфакс", к 13:25 московского времени за один доллар предлагали 68,26 рублей, а за евро - 78,94. До этого курсы достигали 69 и 79,77 рублей соответственно.
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