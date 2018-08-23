Армия и оружие

Станислав Сикорский
23 Августа, 2018 13:50

В Киеве пообещали "землетрясение в Кремле" на День независимости Украины

Военный парад в Киеве.
Источник: vladtime.ru
#парад

#военные

#техника
Киев, 23 Августа - DIXINEWS.

Украинские власти планируют устроить "землетрясение" в Москве военным парадом по случаю Дня независимости 24 августа.

Об этом стало известно из заявления депутата Верховной Рады Олега Барны, представляющего "Блок Петра Порошенко". По его словам, прежде всего "землетрясение" постигнет Кремль.

"Я думаю, что марш наших военных и грохот нашей бронетехники должен вызвать землетрясение в Кремле", - заявил Барна в эфире украинского телевидения.

Он полагает, что в силах украинских военных противостоять любой из европейских армий.

Телеведущая в ответ на вышеозначенную реплику поинтересовалась, отчего на репетиции парада заглох танк, а ЗРК "Бук" столкнулся со зданием киевского бизнес-центра. Нардеп назвал подобные происшествия "техническими моментами".

Ранее в Минобороны Украины сообщили, что участниками парада в 2018 году станут 4,5 тысячи военнослужащих при 250 единицах боевой техники.

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