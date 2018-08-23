В Раде предложили уничтожить Крымский мост с помощью "союзников"

В Верховной Раде Украины выступили с предложением относительно уничтожения Крымского моста через "союзников" в кавказском регионе.

Идея принадлежит скандально известному народному депутату Игорю Мосийчуку. По его словам, заниматься разрушением предстоит силовикам Киева.

"Украинские спецслужбы, украинцы должны уделить внимание, возможно через наших союзников на Кавказе, уничтожению Крымского моста", - подчеркнул Мосийчук.

Не так давно депутат высказывался о необходимости разрушения моста после так названной "деоккупации" Крымского полуострова.

Также схожий призыв исходил к Киеву от публикаций американского журналиста Тома Рогана. Российские следователи возбудили уголовное разбирательство после публикации его статьи, где говорилось о подрыве объекта.