Технологии и наука

Станислав Сикорский
22 Августа, 2018 15:22

Илон Маск аллегорично объяснил решение удалить аккаунт в Instagram

Илон Маск.
Источник: ria.ru
#Instagram

#Tesla

#бизнесмен
США, 22 Августа - DIXINEWS.

Канадский бизнесмен Илон Маск, возглавляющий проекты SpaceX и Tesla, решил удалить свой аккаунт в Instagram.

Один из пользователей микроблога Twitter задал вопрос предпринимателю о причинах, побудивших его к этому. Интересовавшийся спросил, не собирается Маск направить освободившуюся энергию на развитие Tesla.

По словам куратора SpaceX, он не любил пользоваться сервисом Instagram

"Instagram вызывает жажду, но при этом убивает водой", - продолжил ответ Маск.

Выражение "Смерть от воды" увековечено Томасом Элиотом в поэме "Бесплодная земля". Произведение считается одним из наиболее знаковых в поэзии XX века.

Стоит отметить, в Instagram Илон Маск располагал аудиторией в восемь миллионов подписчиков. Не так давно в СМИ стали появляться о проблемах предпринимателя в бизнесе. Кроме того, близкие его сообщили о существенных проблемах с лекарственными препаратами.

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