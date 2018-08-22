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Станислав Сикорский
22 Августа, 2018 15:22
Илон Маск аллегорично объяснил решение удалить аккаунт в Instagram
Илон Маск.
Источник: ria.ru
США, 22 Августа - DIXINEWS.
Канадский бизнесмен Илон Маск, возглавляющий проекты SpaceX и Tesla, решил удалить свой аккаунт в Instagram.
Один из пользователей микроблога Twitter задал вопрос предпринимателю о причинах, побудивших его к этому. Интересовавшийся спросил, не собирается Маск направить освободившуюся энергию на развитие Tesla.
По словам куратора SpaceX, он не любил пользоваться сервисом Instagram
"Instagram вызывает жажду, но при этом убивает водой", - продолжил ответ Маск.
Выражение "Смерть от воды" увековечено Томасом Элиотом в поэме "Бесплодная земля". Произведение считается одним из наиболее знаковых в поэзии XX века.
Стоит отметить, в Instagram Илон Маск располагал аудиторией в восемь миллионов подписчиков. Не так давно в СМИ стали появляться о проблемах предпринимателя в бизнесе. Кроме того, близкие его сообщили о существенных проблемах с лекарственными препаратами.
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