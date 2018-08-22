Илон Маск аллегорично объяснил решение удалить аккаунт в Instagram

Канадский бизнесмен Илон Маск, возглавляющий проекты SpaceX и Tesla, решил удалить свой аккаунт в Instagram.

Один из пользователей микроблога Twitter задал вопрос предпринимателю о причинах, побудивших его к этому. Интересовавшийся спросил, не собирается Маск направить освободившуюся энергию на развитие Tesla.

По словам куратора SpaceX, он не любил пользоваться сервисом Instagram

"Instagram вызывает жажду, но при этом убивает водой", - продолжил ответ Маск.

Выражение "Смерть от воды" увековечено Томасом Элиотом в поэме "Бесплодная земля". Произведение считается одним из наиболее знаковых в поэзии XX века.

Стоит отметить, в Instagram Илон Маск располагал аудиторией в восемь миллионов подписчиков. Не так давно в СМИ стали появляться о проблемах предпринимателя в бизнесе. Кроме того, близкие его сообщили о существенных проблемах с лекарственными препаратами.