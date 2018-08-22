Власть

Константин Большаков
22 Августа, 2018 14:35

Рогозин отказался разговаривать с роботом

Дмитрий Рогозин.
Источник: Dp.ru
#Рогозин

#конфликт

#роботы
Москва, 22 Августа - DIXINEWS.

Робот поприветствовал чиновника, однако тот его проигнорировал.

Не задались отношения между главой «Роскосмоса» Дмитрием Рогозиным и роботом из центра Хруничева, которому чиновник должен был придумать имя.

Как пишет ТАСС, предполагалось, что БРП-1 поздоровается с Рогозиным, а затем попросит придумать себе имя. Однако руководитель корпорации отказался реагировать на робота.

- Дмитрий Олегович, здравствуйте. Давайте поговорим, - сказал робот, но Рогозин прошёл мимо.

В чём причина такого отношения Рогозина не уточняется.

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