Рогозин отказался разговаривать с роботом

Робот поприветствовал чиновника, однако тот его проигнорировал.

Не задались отношения между главой «Роскосмоса» Дмитрием Рогозиным и роботом из центра Хруничева, которому чиновник должен был придумать имя.

Как пишет ТАСС, предполагалось, что БРП-1 поздоровается с Рогозиным, а затем попросит придумать себе имя. Однако руководитель корпорации отказался реагировать на робота.

- Дмитрий Олегович, здравствуйте. Давайте поговорим, - сказал робот, но Рогозин прошёл мимо.

В чём причина такого отношения Рогозина не уточняется.