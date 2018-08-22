Российские сектанты бегут в Финляндию

Их количество исчисляется сотнями.

Более 200 членов запрещённой в России и признанной экстремистской организации «Свидетели Иеговы» попросили убежища в Финляндии. Об этом пишет местное издание Aamulehti.

Власти страны уже успели рассмотреть десять обращений, при этом по большинству из них в миграционной службе Финляндии приняли отрицательное решение. Некоторые отказы сектанты пытались обжаловать в суде, в одном из случаев суд подтвердил решение властей.

При этом по заявлению финских властей в России нет систематического преследования запрещённых «Свидетелей Иеговы».