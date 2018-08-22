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Константин Большаков
22 Августа, 2018 12:10
Российские сектанты бегут в Финляндию
Финляндия.
Источник: Leanplatform.ru
Санкт-Петербург, 22 Августа - DIXINEWS.
Их количество исчисляется сотнями.
Более 200 членов запрещённой в России и признанной экстремистской организации «Свидетели Иеговы» попросили убежища в Финляндии. Об этом пишет местное издание Aamulehti.
Власти страны уже успели рассмотреть десять обращений, при этом по большинству из них в миграционной службе Финляндии приняли отрицательное решение. Некоторые отказы сектанты пытались обжаловать в суде, в одном из случаев суд подтвердил решение властей.
При этом по заявлению финских властей в России нет систематического преследования запрещённых «Свидетелей Иеговы».
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