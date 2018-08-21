Лидер строительной отрасли о конкуренции на рынке

Представители компании рассказали об обстановке дел на строительном рынке.

В одной из крупнейших и надёжных финансово-строительных корпораций "Лидер" рассказали о конкуренции на рынке на сегодняшний день. Данная компания занимается строительством жилых домов с 2005 года, и работает на территории Москвы и Подмосковья, а также в Санкт-Петербурге и Ленинградской области, в Калужской области и Краснодарском крае.

"Лидер" входит в ТОП-10 рейтинга социальной ответственности строительных компаний Подмосковья, в связи с чем слухи о банкротстве компании вызывают, как минимум, недоумение. Подобная информация может быть на руку только тем, кто выступает за нездоровую конкуренцию в ходе закулисных игр на рынке.

Как пишут федеральные СМИ, проводимая аналогия с банкротством "Urban Group" приводит к мысли о том, что кому-то было бы интересно "утопить" компанию "Лидер". У этой фирмы были подряды от "Urban Group" и в конечном итоге компания задолжала "Лидеру", однако почти вся информация, опубликованная ранее на эту тему, является домыслами непроверенных источников.

Так, В. Воронин неоднократно заявлял, что "Лидер" готов достраивать объекты обанкротившегося предшественника, а одно из подмосковных СМИ под федеральным началом писало, что власти региона выделяют 3 миллиарда рублей на достройку объектов "Urban Group" и осуществят эту задумку в течение 3 лет.

Известно, что "Urban Group" сама практически ничего не строила, так как привлекала подрядчиков. Однако у ФСК "Лидер" ситуация прямо противоположная - именно эта компания была одним из подрядчиков, которая осуществляла работы. Это крупнейшая корпорация, объединяющая девелопмент (продажи), строительство и эксплуатацию.

"Лидеру" принадлежит множество структурных единиц. Среди них известные по всей стране ДСК-1 - крупнейшее предприятие по производству панельных домов, а также ТД "Партнёр", обеспечивающий "Лидера" строительными и отделочными материалами, и спецавтотехникой; ООО "СтройМонтажСервис-М", на основе модулей которого производятся и монтируются металлоконструкции любой сложности, быстровозводимые здания и т.д.

При этом "Лидеру" не в первый раз приходится достраивать чужие долгострои. Так, сейчас компания завершает проекты ряда других фирм: ЖК "Гагаринский" в Жуковском за ООО "Юпитер", ЖК "Новый Раменский" в Раменском за ООО "Гарантия Строй". Ранее "Лидер" достраивал и другие крупные социальные объекты за прочими фирмами, которые не сумели выполнить взятые на себя обязательства.