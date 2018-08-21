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Станислав Сикорский
21 Августа, 2018 17:02

В Москве могут в один день пройти 4 шествия против пенсионной реформы

Митинг против пенсионной реформы.
Источник: Новая Газета
#протесты

#пенсионеры

#акции
Москва, 21 Августа - DIXINEWS.

В городском руководстве Москвы приняли четыре заявки от разных групп лиц относительно проведения 2 сентября митингов против пенсионной реформы.

Об этом стало известно из сообщения источника в столичном департаменте региональной безопасности и противодействия коррупции. на него ссылается "ТАСС".

"К нам поступило четыре заявки на проведение шествия и митинга 2 сентября от разных групп лиц со схожей тематикой - против повышения пенсионного возраста. Все заявки находятся в стадии рассмотрения", - сообщили в ведомстве.

По заявленным данным, столичная ячейка КПРФ намерена начать шествие в 11:00 от улицы Маши Порываевой до проспекта Академика Сахарова. Далее последует митинг у девятого дома. Число заявленных участников ограничено 15 тысячами.

Другое шествие должно пройти с 12:00 до 14:00 от Пушкинской площади также до вышеозначенного проспекта с последующим митингом при 10 тысячах участников.

Организаторы третьего действа планируют шествие к проспекту от Страстного бульвара в 11:00. Число заявленных активистов - 30 тысяч.

Четвертое протестное мероприятие запланировано на период с 15:00 до 17:30 при трёх тысячах участниках. Активисты полагают возможным согласовать акцию в Новопушкинском сквере, на Пушкинской площади, Площади Революции, Трубной площади, проспекте Академика Сахарова, Тургеневской площади, площади Мясницкие ворота или площади Пречистенские ворота.

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