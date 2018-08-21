Помощник Путина «провалился» со своей идеей

Предложение чиновника отвергли все федеральные ведомства.

Министерство финансов РФ разъяснило правительству риски, связанные с возможным изъятием в федеральный бюджет сверхдоходов металлургических, химических и нефтехимических компаний. Напомним, ранее с таким предложением выступил помощник президента РФ Андрей Белоусов.

Как пишут «Ведомости», Минфин перечисляет сразу несколько негативных последствий для компаний, упомянутых господином Белоусовым.

- Снижение инвестиций, понижение рейтинга, дополнительные сложности при обслуживании займов, - пишет издание.

Напомним, ранее против предложения Белоусова выступили сразу три министерства.