Власть

Константин Большаков
21 Августа, 2018 16:57

Помощник Путина «провалился» со своей идеей

Андрей Белоусов.
Источник: B14.ru
#Путин

#власть

#Белоусов
Москва, 21 Августа - DIXINEWS.

Предложение чиновника отвергли все федеральные ведомства.

Министерство финансов РФ разъяснило правительству риски, связанные с возможным изъятием в федеральный бюджет сверхдоходов металлургических, химических и нефтехимических компаний. Напомним, ранее с таким предложением выступил помощник президента РФ Андрей Белоусов.

Как пишут «Ведомости», Минфин перечисляет сразу несколько негативных последствий для компаний, упомянутых господином Белоусовым.

- Снижение инвестиций, понижение рейтинга, дополнительные сложности при обслуживании займов, - пишет издание.

Напомним, ранее против предложения Белоусова выступили сразу три министерства.

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