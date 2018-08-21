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Константин Большаков
21 Августа, 2018 16:57
Помощник Путина «провалился» со своей идеей
Андрей Белоусов.
Источник: B14.ru
Москва, 21 Августа - DIXINEWS.
Предложение чиновника отвергли все федеральные ведомства.
Министерство финансов РФ разъяснило правительству риски, связанные с возможным изъятием в федеральный бюджет сверхдоходов металлургических, химических и нефтехимических компаний. Напомним, ранее с таким предложением выступил помощник президента РФ Андрей Белоусов.
Как пишут «Ведомости», Минфин перечисляет сразу несколько негативных последствий для компаний, упомянутых господином Белоусовым.
- Снижение инвестиций, понижение рейтинга, дополнительные сложности при обслуживании займов, - пишет издание.
Напомним, ранее против предложения Белоусова выступили сразу три министерства.
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