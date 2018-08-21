Полиция начнёт платить «стукачам»

За доносы будут утверждены денежные поощрения.

Министерство юстиции РФ утвердило приказ МВД о выплате вознаграждений гражданам, которые помогают полиции в поимке преступников и раскрытии преступлений.

Как пишет «Коммерсант», министерство внутренних дел России разрабатывало порядок материального поощрения более года. Уточняется, что суммы поощрений могут варьироваться от 50 тысяч рублей до 10 миллионов рублей.

При этом принимать решение о выплате вознаграждения до 500 тысяч рублей придётся начальнику регионального управления ГУ МВД по региону – уточнение DixiNews), а до 3 миллионов рублей – первому заместителю главы МВД.

За особо важную информацию полицейские заплатят ещё большие суммы, однако принимать окончательное решение будет глава ведомства Владимир Колокольцев.