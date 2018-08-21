Политика

Константин Большаков
21 Августа, 2018 14:37

В Германии отказались внять совету Путина

Ангела Меркель и Владимир Путин.
Источник: Rbth.com
#Путин

#Меркель

#Сирия
Берлин, 21 Августа - DIXINEWS.

Наш президент предложил совместно решить проблему мигрантов.

Политики Германии отказались последовать предложению президента РФ Владимира Путина, который призвал европейские страны оказать помощь в восстановлении инфраструктуры Сирии для возвращения беженцев в страну.

Так, эксперт по внешней политике фракции «зелёных» в немецком правительстве Омид Нурипур заявил, что Путин «формулирует условия на правах победителя, предлагая странам Европы оплатить восстановление разбомбленных городов». При этом господин Нурипур уверен, что многие беженцы покинули Сирию не из-за гражданской войны, а опасаясь политических преследований.

Кроме того, заместитель председателя фракции Свободной демократической партии Александер Ламбсдорф заявил, что помогать режиму сирийского президента Башара Асада – не в интересах Германии.

Напомним, в минувшую субботу Владимир Путин прилетал в Берлин, где встречался с канцлером Германии Ангелой Меркель.

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