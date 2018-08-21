Стало известно о погибших в результате нападений в Чечне

Вчера преступники совершили серию нападений.

В результате нападения в Грозном Чеченской республики погиб один полицейский. Об этом, как пишут РИА «Новости», сообщил источник в правоохранительных органах.

По данным силовиков, утром в понедельник, 20 августа, на пересечении улиц Первомайская – Исаева произошла стрельба. Неизвестные напали на сотрудников полиции. От полученных ранений один из полицейских скончался.

Известно, что среди пострадавших есть двое полицейских и одна женщина гражданская. В каком районе это произошло, источник издания не уточнил.

Отмечается, что ответным огнём нападавшие были убиты.