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Константин Большаков
21 Августа, 2018 13:49
Стало известно о погибших в результате нападений в Чечне
Полицейский в Чечне.
Источник: Manjuriansich.com
Грозный, 21 Августа - DIXINEWS.
Вчера преступники совершили серию нападений.
В результате нападения в Грозном Чеченской республики погиб один полицейский. Об этом, как пишут РИА «Новости», сообщил источник в правоохранительных органах.
По данным силовиков, утром в понедельник, 20 августа, на пересечении улиц Первомайская – Исаева произошла стрельба. Неизвестные напали на сотрудников полиции. От полученных ранений один из полицейских скончался.
Известно, что среди пострадавших есть двое полицейских и одна женщина гражданская. В каком районе это произошло, источник издания не уточнил.
Отмечается, что ответным огнём нападавшие были убиты.
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