Лидер спасает ЖК Раменский

Рынок недвижимости переживает сейчас не лучшие времена в связи с внесением поправок в 214-ФЗ, когда застройщики попадают в подчинение Центрального Банка. Доля доверия к застройщикам значительно снизилась.

Тем не менее, настоящая акула долевого строительства ФСК «Лидер», сдавать свои позиции не собирается. За десяток лет работы на этом сложном рынке компания отрастила довольно сильные клыки, чтобы выполнять сразу две функции в опасном бизнесе: удерживаться на плаву и обороняться от потока негатива, который неминуемо получит освещение в СМИ. А самая главная опасность в такой ситуации – получать негодующие сообщения от дольщиков.

ФСК «Лидер» оправдывает своё имя в любые времена, даже такие непростые как сейчас. Имея в портфолио более 20 собственных реализованных проектов, застройщик «спасает» тех, кому на плаву удержаться не удалось. В данный момент ведутся работы по доведению до логического финала строительства ЖК «Новый Раменский», застройщиком которого был ООО «ГарантияСтройИнвест".

По всему ЖК готова вся необходимая проектная документация, получено и продлено уточненное разрешение на строительство, без которого его было бы невозможно осуществлять. Если быть более конкретным, то по 9-му корпусу ведутся финальные работы по внутренним инженерным сетям и отделке МОПов. Срок сдачи запланирован на конец 3-ого квартала 2018 года. По остальным корпусам завершаются монолитные, кровельные и гидроизоляционные работы, а кладочные – в самом разгаре.

В приоритете у «Лидера» - качественно довести до ума объект, соблюдая все нормы многоэтажного строительства. В качестве субподрядчика для проведения работ выступает компания «Стройарсенал». ФСК «Лидер» выступает в качестве инвестора и технического заказчика достройки объектов, а застройщиком юридически остается прежняя компания «ГарантияСтройИнвест".

Руководителем проекта от ФСК "Лидер" является И. Бажин. Уже известно, что ранее утвержденные в проектной декларации архитектурные решения будут сохранены без изменений. «Лидер» ответственно относится к своей репутации, чем даёт понять, что нарушения финальных сроков этот девелопер не допустит.