Лидер строительной отрасли о конкуренции на рынке

"Лидер" - это финансово-строительная корпорация, которая строит жилые дома с 2005 года. Компания работает в Москве и Московской области, в Санкт-Петербурге и Ленинградской области, Калужской области и Краснодарском крае.

Она входит в первую десятку в рейтинге социальной ответственности строительных компаний Московского региона, именно поэтому слухи о банкротстве вызывают, как минимум, недоумение, а как максимум - подозрение о закулисных играх и нездоровой конкуренции.

Зачастую проводимая аналогия с «Urban Group», а точнее - с ее банкротством, навевает мысль, что кому-то очень интересно было бы «утопить» следом и «Лидер». У «Лидера» были подряды от «Urban Group», и, естественно, «Urban Group» задолжал «Лидеру», но то, что было написано в последнее время на эту тему, как правило, обычные домыслы «непроверенных источников». В. Воронин не раз уже говорил, что компания готова достраивать объекты обанкротившейся «Urban Group» в качестве подрядчика, а издание "Вести Подмосковья" 16 августа опубликовали новость, что власти Московской области выделяют 3 млрд, чтобы достроить все объекты «Urban Group» и собираются сделать это в течение трех лет. И как-то очень логично вытекает вывод, что достраивать они будут силами серьезных компаний, таких как «Лидер».

Всем известно, что «Urban Group» практически ничего не строила сама, они привлекали подрядчиков, а компания только продавала. У ФСК «Лидер» ситуация прямо противоположная, именно он был одним из их подрядчиков. Это огромная корпорация, объединяющая девелопмент, строительство, продажи, эксплуатацию. Ей принадлежит множество структурных единиц, среди которых ДСК 1- крупнейшее предприятие по производству панельных домов; ТД «Партнер», который обеспечивает компанию строительными и отделочными материалами и предоставляет специализированную автотехнику; ООО «СтройМонтажСервис-М», на основе модулей которого производятся и монтируются металлоконструкции любой сложности, быстровозводимые здания и т.д.

Но что самое главное - «Лидеру» не впервой достраивать чужие долгострои и сейчас он достраивает объекты за другими застройщиками, которые тоже не смогли завершить свои жилые комплексы в срок: ЖК "Гагаринский" в Жуковском за ООО «Юпитер», ЖК "Новый Раменский" в Раменском за ООО «Гарантия Строй». Ранее он достраивал незавершенные объекты (в том числе социальные), разорившейся строительной компании СУ-155, а с апреля 2018 года «Лидер» выступает в роли организатора и координатора проекта по достройке ЖК «Изумрудная долина» («Валь д′Эмероль») в Одинцовском районе.