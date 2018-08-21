Экономика

Алексей Мирный
21 Августа, 2018 13:55

Лидер строительной отрасли о конкуренции на рынке

Строительство жилых домов.
Источник: DixiNews
#строительство

#конкуренция

#Лидер
Москва, 21 Августа - DIXINEWS.

"Лидер" - это финансово-строительная корпорация, которая строит жилые дома с 2005 года. Компания работает в Москве и Московской области, в Санкт-Петербурге и Ленинградской области, Калужской области и Краснодарском крае.

Она входит в первую десятку в рейтинге социальной ответственности строительных компаний Московского региона, именно поэтому слухи о банкротстве вызывают, как минимум, недоумение, а как максимум - подозрение о закулисных играх и нездоровой конкуренции.

Зачастую проводимая аналогия с «Urban Group», а точнее - с ее банкротством, навевает мысль, что кому-то очень интересно было бы «утопить» следом и «Лидер». У «Лидера» были подряды от «Urban Group», и, естественно, «Urban Group» задолжал «Лидеру», но то, что было написано в последнее время на эту тему, как правило, обычные домыслы «непроверенных источников». В. Воронин не раз уже говорил, что компания готова достраивать объекты обанкротившейся «Urban Group» в качестве подрядчика, а издание "Вести Подмосковья" 16 августа опубликовали новость, что власти Московской области выделяют 3 млрд, чтобы достроить все объекты «Urban Group» и собираются сделать это в течение трех лет. И как-то очень логично вытекает вывод, что достраивать они будут силами серьезных компаний, таких как «Лидер».

Всем известно, что «Urban Group» практически ничего не строила сама, они привлекали подрядчиков, а компания только продавала. У ФСК «Лидер» ситуация прямо противоположная, именно он был одним из их подрядчиков. Это огромная корпорация, объединяющая девелопмент, строительство, продажи, эксплуатацию. Ей принадлежит множество структурных единиц, среди которых ДСК 1- крупнейшее предприятие по производству панельных домов; ТД «Партнер», который обеспечивает компанию строительными и отделочными материалами и предоставляет специализированную автотехнику; ООО «СтройМонтажСервис-М», на основе модулей которого производятся и монтируются металлоконструкции любой сложности, быстровозводимые здания и т.д.

Но что самое главное - «Лидеру» не впервой достраивать чужие долгострои и сейчас он достраивает объекты за другими застройщиками, которые тоже не смогли завершить свои жилые комплексы в срок: ЖК "Гагаринский" в Жуковском за ООО «Юпитер», ЖК "Новый Раменский" в Раменском за ООО «Гарантия Строй». Ранее он достраивал незавершенные объекты (в том числе социальные), разорившейся строительной компании СУ-155, а с апреля 2018 года «Лидер» выступает в роли организатора и координатора проекта по достройке ЖК «Изумрудная долина» («Валь д′Эмероль») в Одинцовском районе.

Если вы заметили опечатку в тексте, выделите ее курсором и нажмите Ctrl + Enter
Дополнительно по тегам:
Лидер строительной отрасли о конкуренции на рынке
Кенес Ракишев вместе с Кириллом Писаревым завершат долгострой
В Краснодарском крае могут построить рекордную по стоимости дорогу в РФ
Читайте в рубрике:
В правительстве придумали, куда потратить 7 трлн рублей
Названа дата отмены роуминга в России
Названы регионы с самыми дорогими школьными принадлежностями

Видео спасения туристов из горного ущелья на юге Италии
МИД РФ назвал истинную причину санкций США
Врио главы ЯНАО доложил Путину о строительстве "Северного широтного хода"
Песчаный смерч атаковал пляж с отдыхающими в Геленджике
ВИДЕО
Популярные новости
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Лидер строительной отрасли о конкуренции на рынке
Люберцы, 21 Августа, 17:37.
Столичных аспирантов ждут льготы на общественный транспорт
Москва, 21 Августа, 17:02.
В Москве могут в один день пройти 4 шествия против пенсионной реформы
Москва, 21 Августа, 16:57.
Помощник Путина «провалился» со своей идеей
Санкт-Петербург, 21 Августа, 16:02.
Петербургский водоканал пояснил, как будут ремонтировать фонтаны города
Москва, 21 Августа, 15:51.
Полиция начнёт платить «стукачам»
Нижний Новгород, 21 Августа, 15:37.
В Воронежской области растёт число коррупционных преступлений
Воронеж, 21 Августа, 15:04.
В Воронежской области придумали способ борьбы с нашествием комаров и клещей
Москва, 21 Августа, 15:00.
Миронов призвал инициативные группы по проведению пенсионного референдума объединить усилия
Казань, 21 Августа, 14:44.
Татарстан лидирует среди регионов РФ по безработице
Берлин, 21 Августа, 14:37.
В Германии отказались внять совету Путина
Москва, 21 Августа, 13:55.
В Москве продают часть доходного дома
Реклама
Политика
Экономика
Общество
Культура
Спорт
Происшествия