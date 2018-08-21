Политика

Константин Большаков
21 Августа, 2018 10:41

Трамп решил снять санкции с России

Дональд Трамп.
Источник: Tengrinews.kz
#Трамп

#санкции

#США
Вашингтон, 21 Августа - DIXINEWS.

Американский президент готов рассмотреть такую возможность.

Президент США Дональд Трамп готов рассмотреть возможность снятия санкций с России. Такую информацию приводит Reuters. Как сказал Трамп, для запуска такого процесса необходимо, чтобы Москва начала сотрудничать с Вашингтоном по Украине и Сирии.

При этом в начале августа США поддержали расширение антироссийских санкций за якобы использование запрещённых видов вооружения. Первая часть рестриктивных мер вступает в силу в среду, 22 августа.

Если вы заметили опечатку в тексте, выделите ее курсором и нажмите Ctrl + Enter
Дополнительно по тегам:
США признались, что не способны захватить Россию и самих себя
Захарова сравнила США с суперменом-неудачником
Лайма Вайкуле объяснила, при каких условиях приедет в Крым
Читайте в рубрике:
Путина позовут ещё на одну свадьбу
Меркель и Путин обсудили судьбу Украины
Владимир Путин опоздал на свадьбу в Австрии

Премьер Австралии: «Давайте молиться о дожде»
Момент наезда ЗРК «Бук» на здание в центре Киева попал на видео
Внезапная проверка боеготовности началась в ЦВО и ВВО
Около 400 человек погибли в Индии из-за наводнения
ВИДЕО
Популярные новости
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Башкирии отчитались об обеспеченности населения жильём
Екатеринбург, 21 Августа, 11:07.
В Екатеринбурге объявили бой незаконным автостоянкам
Пермь, 21 Августа, 11:05.
Арестованный пермский следователь Саркисян намерен обжаловать арест
Вашингтон, 21 Августа, 10:41.
Трамп решил снять санкции с России
Челябинск, 21 Августа, 10:37.
В Челябинске представят "Тагильскую Мадонну" Рафаэля
Кемерово, 21 Августа, 10:20.
«Зимнюю вишню» в Кемерово снесли
Екатеринбург, 21 Августа, 09:58.
Мэр Екатеринбурга раскрыл, когда завершится реконструкция Макаровского моста
Красноярск, 21 Августа, 09:23.
Красноярские учёные разработали технологию для противостояния экологическим ЧС
Москва, 20 Августа, 17:58.
60 млн человек попросили декриминализировать статью о разжигании ненависти
Москва, 20 Августа, 16:36.
Опрос выявил, как население верит в заговор против России
Волгоград, 20 Августа, 16:35.
В Волгограде предупредили о чрезвычайной пожароопасности
Самара, 20 Августа, 16:20.
В Самаре могут учредить филиал московской Третьяковки
Реклама
Политика
Экономика
Общество
Культура
Спорт
Происшествия