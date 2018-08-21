Трамп решил снять санкции с России

Американский президент готов рассмотреть такую возможность.

Президент США Дональд Трамп готов рассмотреть возможность снятия санкций с России. Такую информацию приводит Reuters. Как сказал Трамп, для запуска такого процесса необходимо, чтобы Москва начала сотрудничать с Вашингтоном по Украине и Сирии.

При этом в начале августа США поддержали расширение антироссийских санкций за якобы использование запрещённых видов вооружения. Первая часть рестриктивных мер вступает в силу в среду, 22 августа.