«Зимнюю вишню» в Кемерово снесли

Символ печали в городе сравняли с землёй.

В Кемерово окончательно демонтировали сгоревший торгово-развлекательный комплекс под названием «Зимняя вишня». Об этом заявили в мэрии города.

По словам источника, в настоящий момент организованы вывоз и складирование металлоконструкций. Также к 1 сентября на месте пожара собирались установить памятный монумент, однако эти сроки пришлось перенести из-за демонтажа.

Напомним, пожар в «Зимней вишне» произошёл 25 марта 2018 года. Его жертвами стали 60 человек, среди которых 37 детей. По факту трагедии завели несколько уголовных дел.