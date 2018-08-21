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Константин Большаков
21 Августа, 2018 10:20
«Зимнюю вишню» в Кемерово снесли
Пожар в "Зимней вишне".
Источник: Scoopnest.com
Кемерово, 21 Августа - DIXINEWS.
Символ печали в городе сравняли с землёй.
В Кемерово окончательно демонтировали сгоревший торгово-развлекательный комплекс под названием «Зимняя вишня». Об этом заявили в мэрии города.
По словам источника, в настоящий момент организованы вывоз и складирование металлоконструкций. Также к 1 сентября на месте пожара собирались установить памятный монумент, однако эти сроки пришлось перенести из-за демонтажа.
Напомним, пожар в «Зимней вишне» произошёл 25 марта 2018 года. Его жертвами стали 60 человек, среди которых 37 детей. По факту трагедии завели несколько уголовных дел.
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