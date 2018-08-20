Власть

Константин Большаков
20 Августа, 2018 17:58

60 млн человек попросили декриминализировать статью о разжигании ненависти

Социальные сети.
Источник: Bobr.by
#соцсети

#ВК

#уголовныйкодекс
Москва, 20 Августа - DIXINEWS.

Обращение подписали руководители сообществ.

Руководители нескольких десятков сообществ в социальной сети «Вконтакте», общее число подписчиков в которых составляет более 60 млн человек, подписали обращение к Совфеду и Госдуме с просьбой декриминализировать статью о разжигании вражды и ненависти – 282 статью уголовного кодекса РФ, а также отменить статью 148 УК РФ об уголовной ответственности за оскорбление чувств верующих.

Как заявили авторы письма, свободно выражать мысли, а также делиться интересным контентом с друзьями и знакомыми – самая большая ценность интернета.

При этом авторы обращения указали, если подобная практика будет продолжаться, то построить свободное цифровое общество в России не удастся.

Официального ответа от властей пока не последовало.

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