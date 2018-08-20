О людях

Станислав Сикорский
20 Августа, 2018 16:36

Опрос выявил, как население верит в заговор против России

Жители российской столицы.
Источник: ria.ru
#соцопрос

#пропаганда

#россияне
Москва, 20 Августа - DIXINEWS.

Среди российских граждан провели социальный опрос относительно их веры в существования заговора против государства.

Соответствующую информацию обнародовали представители Всероссийского центра изучения общественного мнения. Согласно заявленным данным, порядка 66 процентов респондентов убеждены в существовании антироссийского заговора.

Любопытно, что среди граждан возрастом от 45 до 59 лет и более старших более распространено такое мнение. По результатам опроса, 72 процента респондентов из означенных категорий считают заговор существующим.

Также стоит отметить, что около 26 процентов опрошенных выступили с отрицанием существования организованной группы заговорщиков, которая стремится переписать историю России. Они полагают, что многие историки занимаются пересмотром исторических событий. Тем не менее, это может происходить из-за их стремления установить истину.

Порядка 63 процентов респондентов уверены в деятельности организации, которая поставила своей целью разрушить ценности россиян. Она якобы пытается совершить это с помощью пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений.

Наиболее часто подобного рода мнение в ходе опроса высказывали люди старшего поколения, от 45 лет и выше.

Если вы заметили опечатку в тексте, выделите ее курсором и нажмите Ctrl + Enter
Дополнительно по тегам:
Опрос выявил прогнозы россиян о прогрессе сборной на ЧМ
Названа единственная цель России
В России резко выросло число противников абортов
Читайте в рубрике:
От псевдо-военного в псевдо-эксперты: история неудач Леонида Ивашова
Стали известны даты прощания с Говорухиным и похорон
Роспотребнадзор назвал наиболее волнующие туристов ЧМ вопросы

Следователи нашли меченые деньги в квартире замглавы РКК "Энергия"
Росстандарт разработал новый ГОСТ для студенческих общежитий
Нападение на полицейский участок в Барселоне признали терактом
Лондон решил прекратить финансирование сирийской оппозиции
ВИДЕО
Популярные новости
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
60 млн человек попросили декриминализировать статью о разжигании ненависти
Москва, 20 Августа, 16:36.
Опрос выявил, как население верит в заговор против России
Волгоград, 20 Августа, 16:35.
В Волгограде предупредили о чрезвычайной пожароопасности
Самара, 20 Августа, 16:20.
В Самаре могут учредить филиал московской Третьяковки
Грозный, 20 Августа, 16:04.
Раскрыты подробности нападения на полицию в Чечне
Ростов-на-Дону , 20 Августа, 15:51.
В Ростове подготовили масштабный фестиваль реки Дон
Москва, 20 Августа, 15:07.
В Москве представят выставку старинных икон из коллекции Лепса
Казань, 20 Августа, 15:03.
В Казани перекроют площадь Тысячелетия
Санкт-Петербург, 20 Августа, 14:45.
В петербургском "Зените" раскрыли особенности травмы Кристиана Нобоа
Грозный, 20 Августа, 14:33.
В Чечне произошло нападение на отдел полиции
Нижний Новгород, 20 Августа, 14:28.
"Социальное такси" Нижнего Новгорода получит пополнение
Казань, 20 Августа, 13:56.
В Казани огласили порядок начала празднования Курбан-байрама
Реклама
Политика
Экономика
Общество
Культура
Спорт
Происшествия