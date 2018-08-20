Опрос выявил, как население верит в заговор против России

Среди российских граждан провели социальный опрос относительно их веры в существования заговора против государства.

Соответствующую информацию обнародовали представители Всероссийского центра изучения общественного мнения. Согласно заявленным данным, порядка 66 процентов респондентов убеждены в существовании антироссийского заговора.

Любопытно, что среди граждан возрастом от 45 до 59 лет и более старших более распространено такое мнение. По результатам опроса, 72 процента респондентов из означенных категорий считают заговор существующим.

Также стоит отметить, что около 26 процентов опрошенных выступили с отрицанием существования организованной группы заговорщиков, которая стремится переписать историю России. Они полагают, что многие историки занимаются пересмотром исторических событий. Тем не менее, это может происходить из-за их стремления установить истину.

Порядка 63 процентов респондентов уверены в деятельности организации, которая поставила своей целью разрушить ценности россиян. Она якобы пытается совершить это с помощью пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений.

Наиболее часто подобного рода мнение в ходе опроса высказывали люди старшего поколения, от 45 лет и выше.