Раскрыты подробности нападения на полицию в Чечне

Все нападавшие были ликвидированы.

Анонимный источник сообщил подробности нападения на полицейский участок в одном из районов Чечни. Как пишет «Интерфакс», нападавших было четверо, причём среди них был один из организаторов нападения, но его личность не раскрывается.

Как уточняет агентство, один из нападавших на полицейский участок мог выжить. Якобы, он пытался устроить самоподрыв. Также по данным издания пятеро полицейских получили ранения, ещё ранены двое прохожих.

В свою очередь ТАСС пишет, что один из полицейских погиб. По факту нападения возбуждено уголовное дело, информация уточняется.