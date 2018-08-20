|
Константин Большаков
20 Августа, 2018 14:33
В Чечне произошло нападение на отдел полиции
Шалинский район Чечни.
Источник: Yuga.ru
Грозный, 20 Августа - DIXINEWS.
Вооружённые преступники ворвались к полицейским.
В Шалинском районе Чеченской республики произошло вооружённое нападение на отдел МВД.
Как пишут РИА «Новости», двое неизвестных, вооружённых ножами, ворвались в отдел полиции. В результате нападения двое сотрудников МВД получили ранения.
- Ответным огнём нападавшие были уничтожены, - отметил источник.
Сейчас на место прибыла оперативная группа, которая будет расследовать обстоятельства преступления.
Если вы заметили опечатку в тексте, выделите ее курсором и нажмите Ctrl + Enter
Дополнительно по тегам:
Читайте в рубрике:
Популярные новости
|
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Реклама
Политика
Экономика
Общество
Культура
Спорт
Происшествия