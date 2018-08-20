Армия и оружие

Константин Большаков
20 Августа, 2018 14:33

В Чечне произошло нападение на отдел полиции

Шалинский район Чечни.
Источник: Yuga.ru
#Чечня

#полиция

#нападение
Грозный, 20 Августа - DIXINEWS.

Вооружённые преступники ворвались к полицейским.

В Шалинском районе Чеченской республики произошло вооружённое нападение на отдел МВД.

Как пишут РИА «Новости», двое неизвестных, вооружённых ножами, ворвались в отдел полиции. В результате нападения двое сотрудников МВД получили ранения.

- Ответным огнём нападавшие были уничтожены, - отметил источник.

Сейчас на место прибыла оперативная группа, которая будет расследовать обстоятельства преступления.

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