В Чечне произошло нападение на отдел полиции

Вооружённые преступники ворвались к полицейским.

В Шалинском районе Чеченской республики произошло вооружённое нападение на отдел МВД.

Как пишут РИА «Новости», двое неизвестных, вооружённых ножами, ворвались в отдел полиции. В результате нападения двое сотрудников МВД получили ранения.

- Ответным огнём нападавшие были уничтожены, - отметил источник.

Сейчас на место прибыла оперативная группа, которая будет расследовать обстоятельства преступления.