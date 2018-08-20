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Константин Большаков
20 Августа, 2018 13:07
В правительстве придумали, куда потратить 7 трлн рублей
Максим Орешкин.
Источник: Unikassa.ru
Москва, 20 Августа - DIXINEWS.
Огромная сумма будет потрачена на не менее важные проекты.
Глава Минэкономразвития Максим Орешкин направил премьер-министру Дмитрию Медведеву проект комплексного развития инфраструктуры. Как пишет РБК, ссылаясь на документ, Орешкин предлагает потратить на эти цели 7 триллионов рублей.
Всего в проекте упоминаются почти 700 объектов, которые были предложены такими ведомствами, как Минэнерго, Минвостокразвития и Росавиация. Кроме того, в составлении списка приняли участие руководители тридцати одного российского региона.
В правительстве намереваются проанализировать каждый из представленных проектов. Рассматриваться будут также варианты государственно-частного партнёрства.
Конкретно, что за объекты предлагается построить, не сообщается.
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