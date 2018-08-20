В правительстве придумали, куда потратить 7 трлн рублей

Огромная сумма будет потрачена на не менее важные проекты.

Глава Минэкономразвития Максим Орешкин направил премьер-министру Дмитрию Медведеву проект комплексного развития инфраструктуры. Как пишет РБК, ссылаясь на документ, Орешкин предлагает потратить на эти цели 7 триллионов рублей.

Всего в проекте упоминаются почти 700 объектов, которые были предложены такими ведомствами, как Минэнерго, Минвостокразвития и Росавиация. Кроме того, в составлении списка приняли участие руководители тридцати одного российского региона.

В правительстве намереваются проанализировать каждый из представленных проектов. Рассматриваться будут также варианты государственно-частного партнёрства.

Конкретно, что за объекты предлагается построить, не сообщается.