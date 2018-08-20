Россия не сможет строить себе вертолётоносцы

Информацию об этом подтвердили в правительстве страны.

Глава Минпромторга Денис Мантуров заявил, что Россия не будет строить вертолётоносцы для своей армии. Об этом чиновник сказал в интервью «Интерфаксу». По словам Мантурова, вопросы, связанные со строительством авианосца для ВМФ РФ, сейчас обсуждаются, однако речи о вертолётоносцах не идёт.

- По вопросу строительства вертолётоносца могу точно сказать, что вертолётоносцы в чистом понимании этого слова строить не будут, - сказал министр.

При этом Денис Мантуров уверен, что в составе военного флота России должны быть корабли, способные нести вертолёты. Речь идёт об авианесущих крейсерах, которые должны быть оснащены вертолётным крылом, а также о десантных кораблях, пояснил он.