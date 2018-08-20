Армия и оружие

Константин Большаков
20 Августа, 2018 10:38

Россия не сможет строить себе вертолётоносцы

Денис Мантуров.
Источник: Pravdaurfo.ru
#Мантуров

#ВМФ

#авиация
Москва, 20 Августа - DIXINEWS.

Информацию об этом подтвердили в правительстве страны.

Глава Минпромторга Денис Мантуров заявил, что Россия не будет строить вертолётоносцы для своей армии. Об этом чиновник сказал в интервью «Интерфаксу». По словам Мантурова, вопросы, связанные со строительством авианосца для ВМФ РФ, сейчас обсуждаются, однако речи о вертолётоносцах не идёт.

- По вопросу строительства вертолётоносца могу точно сказать, что вертолётоносцы в чистом понимании этого слова строить не будут, - сказал министр.

При этом Денис Мантуров уверен, что в составе военного флота России должны быть корабли, способные нести вертолёты. Речь идёт об авианесущих крейсерах, которые должны быть оснащены вертолётным крылом, а также о десантных кораблях, пояснил он.

Если вы заметили опечатку в тексте, выделите ее курсором и нажмите Ctrl + Enter
Дополнительно по тегам:
Лётчик-испытатель Ту-95 Иван Ведерников скончался в 94 года
В Сирии пояснили, почему пилот Су-22 предпочёл смерть израильскому плену
Минобороны создаст «морскую» полицию
Читайте в рубрике:
Раскрыты подробности нападения на полицию в Чечне
В Чечне произошло нападение на отдел полиции
В Донбассе обстреляли российских журналистов

Следователи нашли меченые деньги в квартире замглавы РКК "Энергия"
Внезапная проверка боеготовности началась в ЦВО и ВВО
Около 400 человек погибли в Индии из-за наводнения
Росстандарт разработал новый ГОСТ для студенческих общежитий
ВИДЕО
Популярные новости
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
60 млн человек попросили декриминализировать статью о разжигании ненависти
Москва, 20 Августа, 16:36.
Опрос выявил, как население верит в заговор против России
Волгоград, 20 Августа, 16:35.
В Волгограде предупредили о чрезвычайной пожароопасности
Самара, 20 Августа, 16:20.
В Самаре могут учредить филиал московской Третьяковки
Грозный, 20 Августа, 16:04.
Раскрыты подробности нападения на полицию в Чечне
Ростов-на-Дону , 20 Августа, 15:51.
В Ростове подготовили масштабный фестиваль реки Дон
Москва, 20 Августа, 15:07.
В Москве представят выставку старинных икон из коллекции Лепса
Казань, 20 Августа, 15:03.
В Казани перекроют площадь Тысячелетия
Санкт-Петербург, 20 Августа, 14:45.
В петербургском "Зените" раскрыли особенности травмы Кристиана Нобоа
Грозный, 20 Августа, 14:33.
В Чечне произошло нападение на отдел полиции
Нижний Новгород, 20 Августа, 14:28.
"Социальное такси" Нижнего Новгорода получит пополнение
Казань, 20 Августа, 13:56.
В Казани огласили порядок начала празднования Курбан-байрама
Реклама
Политика
Экономика
Общество
Культура
Спорт
Происшествия