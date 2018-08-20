Экономика

Константин Большаков
20 Августа, 2018 09:30

Названа дата отмены роуминга в России

Мобильная связь.
Источник: Hr-portal.ru
#мобильнаясвязь

#роуминг

#отмена
Москва, 20 Августа - DIXINEWS.

Этим уже занимаются ведущие мобильные операторы.

К 1 сентября мобильные операторы намереваются отменить внутрисетевой роуминг на территории России. О таком намерении сообщили представители «Мегафона», «Вымпелкома», МТС и «Tele2».

Так, «Вымпелком» начнёт отменять роуминг с 20 августа, МТС – с 30 августа, «Мегафон» - с 1 сентября, а «Tele2» завершит этот процесс до конца текущего месяца.

Напомним, законопроект о ликвидации внутрисетевого роуминга в нашей стране был одобрен в Государственной думе в середине июля.

Если вы заметили опечатку в тексте, выделите ее курсором и нажмите Ctrl + Enter
Дополнительно по тегам:
Между Белоруссией и Россией намерены упразднить роуминг
В Москве прогнозируют, что 5G поглотит общественный Wi-Fi
Тарифы на мобильную связь могут резко увеличиться
Читайте в рубрике:
В правительстве придумали, куда потратить 7 трлн рублей
Названы регионы с самыми дорогими школьными принадлежностями
«Русал» может стать российским

Премьер Австралии: «Давайте молиться о дожде»
Момент наезда ЗРК «Бук» на здание в центре Киева попал на видео
Внезапная проверка боеготовности началась в ЦВО и ВВО
Около 400 человек погибли в Индии из-за наводнения
ВИДЕО
Популярные новости
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
60 млн человек попросили декриминализировать статью о разжигании ненависти
Москва, 20 Августа, 16:36.
Опрос выявил, как население верит в заговор против России
Волгоград, 20 Августа, 16:35.
В Волгограде предупредили о чрезвычайной пожароопасности
Самара, 20 Августа, 16:20.
В Самаре могут учредить филиал московской Третьяковки
Грозный, 20 Августа, 16:04.
Раскрыты подробности нападения на полицию в Чечне
Ростов-на-Дону , 20 Августа, 15:51.
В Ростове подготовили масштабный фестиваль реки Дон
Москва, 20 Августа, 15:07.
В Москве представят выставку старинных икон из коллекции Лепса
Казань, 20 Августа, 15:03.
В Казани перекроют площадь Тысячелетия
Санкт-Петербург, 20 Августа, 14:45.
В петербургском "Зените" раскрыли особенности травмы Кристиана Нобоа
Грозный, 20 Августа, 14:33.
В Чечне произошло нападение на отдел полиции
Нижний Новгород, 20 Августа, 14:28.
"Социальное такси" Нижнего Новгорода получит пополнение
Казань, 20 Августа, 13:56.
В Казани огласили порядок начала празднования Курбан-байрама
Реклама
Политика
Экономика
Общество
Культура
Спорт
Происшествия