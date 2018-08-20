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Константин Большаков
20 Августа, 2018 09:30
Названа дата отмены роуминга в России
Мобильная связь.
Источник: Hr-portal.ru
Москва, 20 Августа - DIXINEWS.
Этим уже занимаются ведущие мобильные операторы.
К 1 сентября мобильные операторы намереваются отменить внутрисетевой роуминг на территории России. О таком намерении сообщили представители «Мегафона», «Вымпелкома», МТС и «Tele2».
Так, «Вымпелком» начнёт отменять роуминг с 20 августа, МТС – с 30 августа, «Мегафон» - с 1 сентября, а «Tele2» завершит этот процесс до конца текущего месяца.
Напомним, законопроект о ликвидации внутрисетевого роуминга в нашей стране был одобрен в Государственной думе в середине июля.
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