Путина позовут ещё на одну свадьбу

Об этом уже ходят слухи в одной из европейских столиц.

Президент РФ Владимир Путин может посетить свадьбу своего давнего друга, бывшего канцлера Германии Герхарда Шрёдера. Она состоится в октябре 2018 года, пишет издание Bild.

Немецкие журналисты не стали раскрывать источник данной информации, отметив, что в Берлине ходят слухи о приглашении Путина. В свою очередь пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в комментарии РИА «Новости» сказал, что пока у российского лидера нет подобных планов.

Напомним, в минувшую субботу Владимир Путин посетил в качестве гостя свадьбу главы МИД Австрии Карин Кнайсль.