Политика

Константин Большаков
20 Августа, 2018 08:59

Путина позовут ещё на одну свадьбу

Владимир Путин и Герхард Шредер.
Источник: Vistanews.ru
#Путин

#свадьба

#Шредер
Берлин, 20 Августа - DIXINEWS.

Об этом уже ходят слухи в одной из европейских столиц.

Президент РФ Владимир Путин может посетить свадьбу своего давнего друга, бывшего канцлера Германии Герхарда Шрёдера. Она состоится в октябре 2018 года, пишет издание Bild.

Немецкие журналисты не стали раскрывать источник данной информации, отметив, что в Берлине ходят слухи о приглашении Путина. В свою очередь пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в комментарии РИА «Новости» сказал, что пока у российского лидера нет подобных планов.

Напомним, в минувшую субботу Владимир Путин посетил в качестве гостя свадьбу главы МИД Австрии Карин Кнайсль.

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