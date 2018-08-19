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Константин Большаков
19 Августа, 2018 13:40
Мэр подвергся критике губернатора Алтайского края и был поражён молнией
Дмитрий Фельдман.
Источник: 22.rodina.news
Барнаул, 19 Августа - DIXINEWS.
В машину чиновника ударил сильнейший электрический разряд.
Мэр города Рубцовск в Алтайском крае Дмитрий Фельдман чудом выжил после того, как в его автомобиль ударила молния. Об инциденте сообщает агентство «Банкфакс».
За день до происшествия Фельдмана вызвал к себе врио главы региона Виктор Томенко. Губернатор раскритиковал градоначальника за плохое освоение бюджета, выделенного для борьбы с подтоплением грунтовыми водами.
На следующий день, 17 августа, Фельдман посетил конгресс муниципальных образований региона. Возвращаясь с мероприятия, мэр попал в грозу и в его машину удар разряд молнии.
Машина получила серьезные повреждения, однако сам чиновник после такого «предостережения» отделался лёгким испугом.
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