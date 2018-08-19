Культура

Станислав Сикорский
19 Августа, 2018 12:52

В Москве рассказали, какой будет новая детская площадка в парке Горького

Столичный парк.
Источник: glavny.tv
#парккультурыиотдыха

#развлечения

#Собянин
Москва, 19 Августа - DIXINEWS.

Новую детскую площадку, площадь которой достигнет двух гектаров, откроют в московском парке Горького.

Об этом стало известно из сообщения столичного мэра Сергея Собянина в Twitter. По его словам, торжественное открытие назначено на субботу, 25 августа.

"25 августа в Парке Горького откроется огромная детская площадка - почти 2 гектара. Чего там только не будет: 29 качелей, водная станция с каналами, дамбами и плотинами, горки, скалодром и многое другое. В том числе для детей с ограниченными возможностями", - подчеркнул Собянин.

Столичный глава отметил, что учреждение детской площадки приурочено к 90-летнему юбилею парка. Согласно подсчётам московских властей, парк Горького в течение будней и выходных посещают порядка 40 и 250 тысяч визитёров соответственно.

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