Меркель и Путин обсудили судьбу Украины

И ряд других важных вопросов.

В субботу, 18 августа, президент РФ Владимир Путин прилетел в Берлин, где встретился с канцлером Германии Ангелой Меркель. Перед началом трёхчасовых переговоров лидеры вышли к журналистам с коротким совместным заявлением.

Как заявила госпожа Меркель, в первую очередь политиков интересовала Украина, соблюдение Минских договорённостей и роль страны в газовом транзите, даже несмотря на осуществление проекта «Северный поток – 2». Другими важными темами стали Сирия и Иран.

Путин в свою очередь заверил, что Россия не собирается исключать Украину из процесса поставок газа в Европу.

- «Северный поток-2» – это исключительно экономический проект, он не закрывает возможности продолжения транзитных поставок российского газа через территорию Украины, - сказал президент России.

При этом Владимир Путин успел ответить и на вопрос о свадьбе главы австрийского МИД Карин Кнайсль. Торжественную церемонию российский лидер посетил в частном порядке, сделав по пути краткую остановку в городе Грац.

- Она была хорошей поездкой, очень доброй. Это был частный визит, - сказал Путин.

Напомним, молодожёнам Владимир Путин в качестве подарка привёз казачий ансамбль.