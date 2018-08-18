Политика

Константин Большаков
18 Августа, 2018 17:21

Владимир Путин опоздал на свадьбу в Австрии

Карин Кнайсль и Владимир Путин.
Источник: inforeactor.ru
#Путин

#Кнайсль

#свадьба
Вена, 18 Августа - DIXINEWS.

Из-за этого церемонию пришлось перенести.

Президент РФ Владимир Путин прибыл в австрийский город Грац, где будет приглашённым гостем на свадьбе главы МИД Австрии Карин Кнайсль. При этом, как пишут местные СМИ, российский лидер опоздал на свадебную церемонию, из-за чего её начало пришлось перенести.

По данным телеканала ое24, свадьба должна была начаться в 14 часов по местному времени, но было решено подождать Владимира Путина. Он прибыл через 10 минут и подарил Кнайсль букет цветов, а в качестве подарка привёз с собой казачий ансамбль, гастроли которого обошлись бюджету РФ в 1,8 млн рублей.

Напомним, после остановки в Австрии Владимир Путин полетит в Берлин, где у него пройдёт встреча с канцлером Германии Ангелой Меркель.

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