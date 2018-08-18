Политика

Константин Большаков
18 Августа, 2018 14:56

Умер бывший генеральный секретарь ООН

Кофи Аннан.
Источник: Kofiannanfoundation.org
#ООН

#смерть

#Аннан
Брюссель, 18 Августа - DIXINEWS.

Информацию подтвердили несколько источников.

На 81-м году жизни скончался бывший генсек ООН Кофи Аннан. Об этом сообщили в международной организации по миграции ООН, в семье Аннана и его фонде.

- Сегодня мы скорбим о потере великого человека, лидера и визионера — бывшего генерального секретаря ООН Кофи Аннана, - сказано в одном из сообщений.

Как рассказали члены семьи экс-генсека, Кофи Аннана скончался 18 августа в кругу своих близких. Причиной смерти стала непродолжительная болезнь.

Место и время прощания с Аннаном будут сообщены позднее.

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