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Константин Большаков
18 Августа, 2018 10:16
Путину придётся поработать на сегодняшней свадьбе
Владимир Путин.
Источник: Radio-serov.ru
Вена, 18 Августа - DIXINEWS.
На этом настаивает виновница торжества.
Глава МИД Австрии Карин Кнайсль, несмотря на собственную свадьбу, планирует провести в субботу, 18 августа, рабочие переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным. Российский лидер посетит свадебное торжество в частном порядке.
Как сообщил телеканал ORF, Кнайсль решила устроить рабочую встречу с Путиным несмотря на то, что его приезд будет неофициальным – глава государства сделает остановку в Вене по пути в Берлин, где встретится с канцлером Германии Ангелой Меркель.
По данным австрийских СМИ, в качестве подарка молодожёнам российская сторона представит выступление ансамбля донских казаков.
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