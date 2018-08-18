Политика

Константин Большаков
18 Августа, 2018 10:16

Путину придётся поработать на сегодняшней свадьбе

Владимир Путин.
Источник: Radio-serov.ru
#Путин

#Кнайсль

#переговоры
Вена, 18 Августа - DIXINEWS.

На этом настаивает виновница торжества.

Глава МИД Австрии Карин Кнайсль, несмотря на собственную свадьбу, планирует провести в субботу, 18 августа, рабочие переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным. Российский лидер посетит свадебное торжество в частном порядке.

Как сообщил телеканал ORF, Кнайсль решила устроить рабочую встречу с Путиным несмотря на то, что его приезд будет неофициальным – глава государства сделает остановку в Вене по пути в Берлин, где встретится с канцлером Германии Ангелой Меркель.

По данным австрийских СМИ, в качестве подарка молодожёнам российская сторона представит выступление ансамбля донских казаков.

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