В Донбассе обстреляли российских журналистов

Огонь вела украинская армия.

На юго-востоке Украины недалеко от населённого пункта Старомихайловка под обстрел попали российские журналисты из ВГТРК. Об этом сообщил сайт «Вести.ру».

Как выяснилось, под огнём оказалась съёмочная группа известного репортёра Александра Сладкова – журналисты попали под обстрел со стороны украинских военных. Уточняется, что Сладков и его коллеги ехали снимать последствия других обстрелов.

По словам специального корреспондента ВГТРК Андрея Руденко, никто из группы Сладкова ранений не получил.

Напомним, вооружённый конфликт на Донбассе длится с весны 2014 года.