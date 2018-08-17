Армия и оружие

Константин Большаков
17 Августа, 2018 19:41

В Донбассе обстреляли российских журналистов

Александр Сладков.
Источник: dixinews.ru
#Донбасс

#Украина

#Сладков
Киев, 17 Августа - DIXINEWS.

Огонь вела украинская армия.

На юго-востоке Украины недалеко от населённого пункта Старомихайловка под обстрел попали российские журналисты из ВГТРК. Об этом сообщил сайт «Вести.ру».

Как выяснилось, под огнём оказалась съёмочная группа известного репортёра Александра Сладкова – журналисты попали под обстрел со стороны украинских военных. Уточняется, что Сладков и его коллеги ехали снимать последствия других обстрелов.

По словам специального корреспондента ВГТРК Андрея Руденко, никто из группы Сладкова ранений не получил.

Напомним, вооружённый конфликт на Донбассе длится с весны 2014 года.

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