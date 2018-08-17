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Константин Большаков
17 Августа, 2018 19:31

В России установят ограничение на число детей в семье

Минобрнауки.
Источник: Rustudy.ru
#Минобрнауки

#детскиедома

#опекунство
Москва, 17 Августа - DIXINEWS.

Такое предложение сделано сразу на федеральном уровне.

Минобрнауки подготовило законопроект, согласно которому многодетным семьям запретят брать под опеку или попечительство детей из детских домов. Об этом со ссылкой на документ пишет «Лента.ру».

- При передаче под опеку или попечительство ребёнка численность детей в семье опекуна или попечителя не должна превышать трёх человек, - сказано в тексте законопроекта.

При этом предполагаются исключения. Так, можно будет брать сестёр или братьев, а также детей, которые ранее были под опекой или были усыновлены и воспитывались вместе.

Когда законопроект будет передан на рассмотрение в Государственную думу – не уточняется.

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