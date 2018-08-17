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Станислав Сикорский
17 Августа, 2018 16:53

Панин по-своему объяснил "дебош" на борту лайнера в Крыму

Актёр Алексей Панин с дочерью Анной.
Источник: Instagram
#самолёт

#дебош

#полиция
Крым, 17 Августа - DIXINEWS.

Российский актёр Алексей Панин дал комментарий относительно сообщений об устроенном на борту пассажирского лайнера дебоше.

Соответствующий ролик он обнародовал в Instagram. По словам Панина, он и его дочь передумали лететь на самолёте из Крыма.

"У нас с дочкой ничего не случилось, мы просто передумали лететь, потому что моя дочка просто захотела побыть еще день в Крыму. Все! Никакого дебоша нигде не было, я самолет не разбил. У нас всё хорошо!" - сообщил Панин.

Актёр полагает, что журналистам следует работать над "серьёзными вещами" и не звонить ему.

Стоит напомнить, не так давно СМИ со ссылкой на очевидца сообщили о пьяном дебоше, который Панин устроил в самолёте. Якобы артист нарушал правила поведения на борту лайнера, шедшего из Симферополя в Москву.

По этой причине экипаж вынужден был передать дебошира в руки правоохранителей. Позднее выяснилось, что полицейские не имеют каких-либо претензий к Панину.

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