Панин по-своему объяснил "дебош" на борту лайнера в Крыму

Российский актёр Алексей Панин дал комментарий относительно сообщений об устроенном на борту пассажирского лайнера дебоше.

Соответствующий ролик он обнародовал в Instagram. По словам Панина, он и его дочь передумали лететь на самолёте из Крыма.

"У нас с дочкой ничего не случилось, мы просто передумали лететь, потому что моя дочка просто захотела побыть еще день в Крыму. Все! Никакого дебоша нигде не было, я самолет не разбил. У нас всё хорошо!" - сообщил Панин.

Актёр полагает, что журналистам следует работать над "серьёзными вещами" и не звонить ему.

Стоит напомнить, не так давно СМИ со ссылкой на очевидца сообщили о пьяном дебоше, который Панин устроил в самолёте. Якобы артист нарушал правила поведения на борту лайнера, шедшего из Симферополя в Москву.

По этой причине экипаж вынужден был передать дебошира в руки правоохранителей. Позднее выяснилось, что полицейские не имеют каких-либо претензий к Панину.